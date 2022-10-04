Refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Adana'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Adana'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda Bulut K'nın kullandığı 34 DHY 495 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje çarptı. Yaralanan araç şoförü Bulut K. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yakıt ve yağ dökülmesi nedeniyle kayganlaşan yolda kumlama yaptı. Kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa Çukurova Tragger Adana Güncel Haberler

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