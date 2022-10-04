Üye Girişi
Haberi Paylaş

Refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Adana'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Adana'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda Bulut K'nın kullandığı 34 DHY 495 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje çarptı.

Yaralanan araç şoförü Bulut K. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yakıt ve yağ dökülmesi nedeniyle kayganlaşan yolda kumlama yaptı.

Kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

Çukurova Tragger Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title