Adana gündem haberi: Adana'da polis, sulama kanallarında yüzen çocuk ve gençleri havuzla buluşturdu

Adana haberi... Adana'da polis, boğulmaların önüne geçmek için sulama kanallarında yüzen çocukları ve gençleri havuza götürdü.

Adana'da polis, boğulmaların önüne geçmek için sulama kanallarında yüzen çocukları ve gençleri havuza götürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, sulama kanallarındaki boğulma tehlikesine karşı kent genelinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi Ege Bagatur Bulvarı'nda yaptığı uygulamada, sulama kanalında yüzen çocuk ve gençleri uyarıp sudan çıkararak, her yıl sulama kanallarında çok sayıda kişinin boğulduğunu anlattı.

Polis, "Sizin güvenliğiniz için buradayız. Siz yaşayın diye biz buradayız. Şimdi sizleri havuza götüreceğiz ve orada güvenli bir şekilde yüzebileceksiniz." ifadelerini kullandı.

Polis araçlarıyla havuza götürüldüler

Daha sonra çocuklar ve gençler, ekip araçlarıyla yüzme havuzuna götürüldü.

Polisin havuza götürdüğü 12 yaşındaki Eşref Yiğit, "Sulama kanalında yüzdüğümüz sırada polisler yanımıza gelip bizleri boğulmalara karşı uyardı. Daha sonra yüzmemiz için bizleri havuza getirdiler. Burada yüzmek daha güzel." dedi.

Çocuklardan 13 yaşındaki Ahmet Karakaya da polislere teşekkür ederek, "Kimse kanallarda yüzmesin. Herkesi havuzlara bekliyoruz." ifadesini kullandı.