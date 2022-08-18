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Son dakika haberleri | ADANA'DA LASTİK DEPOSUNDA YANGIN: 2 YARALI

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Son dakika habere göre Adana'da bir mühendislik firmasına ait bisiklet ve motosiklet lastiklerinin bulunduğu depoda çıkan ve kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

Adana'da bir mühendislik firmasına ait bisiklet ve motosiklet lastiklerinin bulunduğu depoda çıkan ve kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Depodaki yangının, bitişiğinde bulanan iş yerine zarar verdiği belirlenirken, iş yerinin çatısının çöktüğü, bazı ürünlerin kullanılmaz hale geldiği öğrenildi. 2 kişinin yaralandığı ve büyük çapta hasarın oluştuğu yangının çıkış nedenini belirlemek için, soğutma çalışmasının tamamlanmasının ardından inceleme başlatılacak.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adana Güncel Haberler Son Dakika

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