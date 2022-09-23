Adana gündem haberi: Adana'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Adana haberler... Adana'da 29 düzensiz göçmenin yakalanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla tutuklandı. Adana'da 29 düzensiz göçmenin yakalanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 29 düzensiz göçmen yakalandı. Polis ekipleri, göçmen kaçakçılığını organize ettiğini belirlediği 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Yusuf Koyun Göçmen Adana Güncel Haberler

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