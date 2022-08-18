Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında fabrikada hasar meydana geldi. Güncel AA / Ömer Yıldız Seyhan Adana Güncel Haberler

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