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Eski eşini kafasına taşla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

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Adana'da boşandığı karısını darbedip kafasına taşla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adana'da boşandığı karısını darbedip kafasına taşla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde dün eski eşi Şermin Sarı'yı (33) darbedip başına taşla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Erhan P'nin (35) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Erhan P. ile Şermin Sarı'nın yaklaşık iki yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandıkları, bir süre sonra birlikte yaşamaya devam ettikleri ve olay gecesi kadının dışarıya çıkmak istemesi üzerine ikilinin tartıştığı öğrenildi.

Erhan P'nin eski eşini darbettiği, bu sırada kaçmaya çalışan kadını evin bahçesinde yakalayıp taşla başına vurarak öldürdüğü belirlendi.

Öte yandan kadının talebiyle Erhan P. hakkında yaklaşık bir ay önce uzaklaştırma kararı verildiği ancak çiftin bu sürede birlikte yaşadıkları, kararın süresinin ise olaydan 5 gün önce sona erdiği öğrenildi.

Çiftin iki çocuğunun olay günü yakınlarının yanında olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erhan P, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Kazım Karabekir Mahallesi'nde ikamet eden iki çocuk annesi Şermin Sarı, dün evinin bahçesinde öldürülmüş halde bulunmuştu.

Polis ekipleri, kadının eski kocası Erhan P'yi cinayet zanlısı olarak gözaltına almıştı.

Darbedilip kafasına taşla vurularak öldürüldüğü belirlenen kadının cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel

Kazım Karabekir Adana Güncel Haberler

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