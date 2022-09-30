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Adana gündem haberi: Adana'da aracında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 13 yıl 9 ay hapis

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Adana gündem haberi: Adana'da aracında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 13 yıl 9 ay hapis

Adana haberi: Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 13 yıl 9 ay hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 13 yıl 9 ay hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık M.E. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, polis ekiplerinin Karataş yolunda şüphe üzerine durdurdukları M.E. yönetimindeki otomobilin şoför koltuğunun alt kısmında sentetik uyuşturucu ele geçirdiklerini belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak M.E'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen M.E, "Kimseye uyuşturucu satmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 9 ay hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı M.E'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel

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