Adana gündem haberi... Adana'da 4. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti Güncel Haberler Adana gelişmesine göre Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, ailesiyle misafirliğe gittiği evin 4. katındaki balkonundan düşen çocuk yaşamını yitirdi. Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, ailesiyle misafirliğe gittiği evin 4. katındaki balkonundan düşen çocuk yaşamını yitirdi. Belediye Evleri Mahallesi'ndeki yakınlarına ailesiyle misafirliğe giden A.A. (7), henüz belirlenemeyen nedenle 4. kattaki evin balkonundan zemine düştü. Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. A.A, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güncel AA / Muzaffer Çağlıyaner Belediye evleri mahallesi Çukurova Adana Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adana gündem haberi... Adana'da 4. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.