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Adana gündem haberi: Adana'da 19 milyon makaron ele geçirildi

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Adana gündem haberi: Adana'da 19 milyon makaron ele geçirildi

Adana yerel gündem haberine göre Adana'da, 7 milyon 500 bini tütün doldurulmuş 19 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da, 7 milyon 500 bini tütün doldurulmuş 19 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir adrese ve tıra operasyon düzenledi.

Aramalarda 7 milyon 500 bini tütün doldurulmuş 19 milyon makaron ele geçirildi.

Polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

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