Adana gündem haberi: Adana'da 19 milyon makaron ele geçirildi Güncel Haberler Adana yerel gündem haberine göre Adana'da, 7 milyon 500 bini tütün doldurulmuş 19 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da, 7 milyon 500 bini tütün doldurulmuş 19 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir adrese ve tıra operasyon düzenledi. Aramalarda 7 milyon 500 bini tütün doldurulmuş 19 milyon makaron ele geçirildi. Polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Güncel Kaynak: AA / Yusuf Koyun Adana Güncel Haberler

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