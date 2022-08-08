Adana gündem haberi: Adana'da 1040 litre sahte içki ile 1120 litre kaçak etil alkol ele geçirildi - Haberler

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Adana gündem haberi: Adana'da 1040 litre sahte içki ile 1120 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Adana gündem haberi: Adana'da 1040 litre sahte içki ile 1120 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Gelen Adana haberlerine göre Adana'da bir evde 1040 litre sahte içki, bir kamyonette de 1120 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

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Adana'da bir evde 1040 litre sahte içki, bir kamyonette de 1120 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve kaçak etil alkol bulunduğunu belirledikleri bir ikamet ve bir kamyonette arama yaptı.

Ekipler, evde 1040 litre sahte içki, araçta da 1120 litre kaçak etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Adana Güncel Haberler

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