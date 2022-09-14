Son dakika haberi: İki dolandırıcılık zanlısı tutuklandı Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre Adana'da, telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları kadının altınlarını aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Adana'da, telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları kadının altınlarını aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, S.Ö'nün (46) telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce 11 tam, 1 yarım ve 3 çeyrek altınının dolandırıldığı ihbarı üzerine araştırma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmayla olayın iki zanlısının kimliğini tespit etti. Şüpheliler S.A. (18). ve S.G. (38) merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde saklandıkları adreslerde yakalandı. Yapılan aramada adreslerde altınlar bulunamadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Yusuf Koyun Emniyet Müdürlüğü Adana Güncel Haberler Son Dakika

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