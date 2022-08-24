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Adana gündem: Adana'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

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Adana gündem: Adana'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Adana haber... Adana'nın Saimbeyli ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

A.Ö. (30) idaresindeki 01 CED 26 plakalı Adana Büyükşehir Belediyesine ait atık yüklü tır, Tülü Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Atıkların yol kenarına saçıldığı kazada, sürücü yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralanan sürücü, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel

Saimbeyli Adana Güncel Haberler

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