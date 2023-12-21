Adana Gastronomi ve Kültür Günleri'nde Yapılan Kebap Yarışmasını Barış Yalınkılınç Kazandı

Başkentte ' Adana Kebabı Yeme Yarışması'

ANKARA'da Adana Gastronomi ve Kültür Günleri kapsamında '15 metrelik Adana Kebabı Yeme Yarışması' düzenlendi.

Başkentte 2'ncisi düzenlenen Adana Gastronomi ve Kültür Günleri renkli görüntülere sahne oldu. ANFA Fuar Alanında bu kapsamda '15 metrelik Adana Kebabı Yeme Yarışması' yapıldı. Kadın ve erkeklerden oluşan 11 kişinin katıldığı yarışmayı, 5 dakikalık sürede 4 dürümden 3'ünü yiyen Barış Yalınkılınç kazandı. Yarışmayı düzenleyen kebap ustası Yusuf Karadağ, "Bugün misafirlerimize özel 15 metrelik Adana kebabı yaptık. Daha sonra bunu dürüm şeklinde yapıp misafirlerimize ikram ettik. 5 dakika içinde 4 dürümden en fazla yiyen arkadaşımıza bir hafta boyunca restoranımızda yemek ikram edeceğiz" dedi.