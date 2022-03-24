Adana Fenerbahçeliler Derneği çocukları tiyatroya götürdü - Haberler

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Adana Fenerbahçeliler Derneği çocukları tiyatroya götürdü

AA - Koray Kılıç - Güncel
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Adana Fenerbahçeliler Derneği çocukları tiyatroya götürdü

Adana Fenerbahçeliler Derneği, 500 ilkokul öğrencisini tiyatroya götürdü.

ADANA (AA) - Adana Fenerbahçeliler Derneği, 500 ilkokul öğrencisini tiyatroya götürdü.

Sevgi evlerinde kalan ve çeşitli ilkokullarda eğitim gören çocuklar, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda sahnelenen "Ayakkabıcı ve Sevimli Elfler" adlı oyunu izledi.

Adana Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Nuh Korhan Kadıoğlu, çocukların hayatlarında bir farklılık yaratmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini ifade etti.

Öğretmenler, Kadıoğlu'na teşekkür etti.

AA / Koray Kılıç - Güncel

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