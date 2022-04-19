Adana ESOB Başkanı Niyazi Göğer'den oda üyelerine iftar - Haberler

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Adana ESOB Başkanı Niyazi Göğer'den oda üyelerine iftar

AA - Fatih Azgın - Güncel
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Adana ESOB Başkanı Niyazi Göğer'den oda üyelerine iftar

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Niyazi Göğer, Kozan, İmamoğlu, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerindeki oda yönetim kurulu üyelerine iftar verdi.

SAİMBEYLİ, ADANA (AA) - Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Niyazi Göğer, Kozan, İmamoğlu, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerindeki oda yönetim kurulu üyelerine iftar verdi.

Göğer, Kozan'da bir restoranda yapılan iftarda, Kovid-19 nedeniyle bir süre toplu yemek programları düzenleyemediklerini, bu yıl ramazanda iftar vermenin nasip olduğunu belirtti.

Göğer, "7 Mayıs'ta seçimler var. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Birlik olarak tüm esnaflarımızın yanındayız." dedi.

AA / Fatih Azgın - Güncel

Esnaf ve Sanatkarlar, Saimbeyli, İmamoğlu, Adana, Güncel, Haberler

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