Adana Elmalı Boğazı'nda snowboard testi yapıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde 2 bin rakımlı Elmalı Boğazı'nda snowboard testi gerçekleştirildi.

Kayseri Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin kullandığı 2 kar motoruyla 2 bin metre rakıma çıkan Letonya'nın Adana Fahri Konsolosu Meriç Ekmekçi ve Babür Vatansever çeşitli yerlerden kayarak bölgeyi test etti.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Elmalı Boğazı'nın kayak merkezi olması konusunda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Gerçekleştirilen testlerden olumlu sonuç aldıklarını aktaran Çay, desteklerinden dolayı Adana Valisi Süleyman Elban'a teşekkür etti.

Babür Vatansever de bölgenin eşsiz manzarasının yanı sıra geniş alanıyla kayak merkezi olabilecek potansiyelinin bulunduğunu belirtti.

Etkinliğe, Pozantı Kaymakamı Hüseyin Aydın, Adana İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Taşkın Keleş, Pozantı İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Nuri Yıldız, Pozantı İlçe Emniyet Müdürü Komiser Cem Doğaroğlu da katıldı.