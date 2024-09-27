Adana Depremi Müteahhidine Ağır Cezalar
Adana'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde 96 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün, 17 kez ağırlaştırılmış müebbet, 45 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına mahkum edildi.
Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde 96 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün hakkında 17 kez ağırlaştırılmış müebbet, 45 kez müebbet, 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca cezalardan takdiri indirim hakkı kullanılmadı.