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Adana Depremi Müteahhidine Ağır Cezalar

Adana Depremi Müteahhidine Ağır Cezalar
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Adana'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde 96 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün, 17 kez ağırlaştırılmış müebbet, 45 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde 96 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün hakkında 17 kez ağırlaştırılmış müebbet, 45 kez müebbet, 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca cezalardan takdiri indirim hakkı kullanılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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