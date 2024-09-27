Adana Depremi Müteahhidine Ağır Cezalar

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde 96 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün hakkında 17 kez ağırlaştırılmış müebbet, 45 kez müebbet, 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca cezalardan takdiri indirim hakkı kullanılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel