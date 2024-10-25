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Adana Demirspor, Sivasspor'a 4-2 Mağlup Oldu

Adana Demirspor, Sivasspor'a 4-2 Mağlup Oldu
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Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Sivasspor'a 4-2 yenilerek önemli bir puan kaybı yaşadı.

(ANKARA) - Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor sahasında konuk ettiği Sivasspor'a 4-2 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20: 00'de başlayan karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetti.

Ev sahibi Adana Demispor 13. dakikada Yusuf Barası ve 16. dakikada Semih Güler'in attığı golle Sivasspor karşısında 2-0 öne geçti.  Sivasspor 38. dakikada Bangali Fode Koita, 61. dakikada Garry Rodrigues, 66. dakikada Rey Manaj ve 88'de Uros Radakoviç'in golüyle durumu 4-2 yaptı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve Adana Demirspor sahasında Net Global Sivasspor'a 4-2 mağlup oldu.

Kaynak: ANKA / Güncel

Adana Demirspor Sivasspor 3-sayfa Futbol Güncel Adana Spor

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