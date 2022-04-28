Adana Demirspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler

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Adana Demirspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Adana Demirspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Adana Demirspor, yarın deplasmanda oynayacağı GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Adana Demirspor, yarın deplasmanda oynayacağı GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Ligde 52 puanla 5. sırada yer alan mavi-lacivertli ekip, yarın GZT Giresunspor'a konuk olacak.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan Adana Demirspor, maç saatini beklemeye başladı. Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

(Umutcan İşledici - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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