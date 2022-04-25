Adana Demirspor, Giresunspor mesaisinde - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana Demirspor, Giresunspor mesaisinde

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Adana Demirspor, Giresunspor mesaisinde

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, deplasmanda karşılaşacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, deplasmanda karşılaşacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 29 Nisan Cuma günü deplasmanda Giresunspor karşılaşacak. Mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, kuvvet ve koordinasyon çalışmasıyla tamamlandı.

(Umutcan İşledici - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title