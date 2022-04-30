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Adana Demirspor'da 3 ayrılık

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Adana Demirspor'da 3 ayrılık

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Ferhat Kaplan, Kaan Kanak ve Lucas Castro ile yollar ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Ferhat Kaplan, Kaan Kanak ve Lucas Castro ile yollar ayrıldı. Ayrılık, kulüp başkanı Murat Sancak'ın, "Ruhunu ortaya koymayanlarla devam edilmeyecek, amacı sadece para olanla da yürümeyeceğiz" açıklamasından sonra gerçekleşti.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımızdan Ferhat Kaplan, Kaan Kanak ve Lucas Castro ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Oyuncularımıza kulübümüz adına teşekkür ediyor, devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Öte yandan bugün öğle saatlerinde kulüp başkanı Murat Sancak sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Ruhunu ortaya koymayanlarla devam edilmeyecek, amacı sadece para olanla da yürümeyeceğiz" demişti.

(Umutcan İşledici/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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