Adana Demirspor - Çaykur Rizespor Maçı Sonucu
Trendyol Süper Lig'in 2'nci haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Rizespor deplasmandan 2-1 galip ayrıldı.
(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 2'nci haftasında Adana Demirspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Rizespor deplasmandan 2-1 galip ayrıldı.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 2'nci haftasında Rizespor'u konuk etti. Saat 21: 45'te başlayan, Yeni Adana Stadyumu'ndaki mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çaldı.
Konuk takım Rizespor 41.dakikada Husniddin Aliqulov ve 74. dakikda Ali Sowe'nin attığı gollerle deplasmandan 2-1 galip ayrıldı. Ev sahibi Adana demirspor'un golünü 90+8'de Yusuf Barası attı.