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Adana Demirspor, Alanyaspor'a 2-0 Mağlup Oldu

Adana Demirspor, Alanyaspor'a 2-0 Mağlup Oldu
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Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor, sahasında Alanyaspor'a Hwang Ui Jo'nun golleriyle 2-0 yenildi.

(ANKARA) - Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor, Alanyaspor'u konuk etti. Adana Demirspor sahasında Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20: 00'de başlayan maçta  hakem Emre Kargın düdük çaldı.

Alanyaspor 4. ve 17. dakikalarda Hwang Ui Jo'nun attığı gollerle deplasanda Adana Demirspor karşısında 2-0 üstünlük sağladı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı  ve Alanyaspor deplasmanda Adana Demirspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Kaynak: ANKA / Güncel

Adana Demirspor Futbol Güncel Adana Spor

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