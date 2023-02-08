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Adana'dan bindiği taksiyi Ankara'da gasbeden şüpheli polisten kaçarken kaza yaptı

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Adana'dan bindiği taksiyi Ankara'da gasbeden şüpheli polisten kaçarken kaza yaptı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'dan bindiği taksiyi Ankara'da gasbedip polisten kaçarken kaza yapan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'dan bindiği taksiyi Ankara'da gasbedip polisten kaçarken kaza yapan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

İddiaya göre, Irak uyruklu Navran Ayad Muhammet Taher, depremden etkilenen Adana'dan Ankara'ya gitmek için 01 T O127 plakalı taksinin şoförüyle anlaştı.

Ankara'ya geldiklerinde şüpheli Taher, gasbettiği araçla kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri, taksiyi çalan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı, gidebileceği güzergahlarda önlem aldı.

Keçiören ilçesinde polisin takibine takılan Taher, ekibin "dur" ikazına uymayarak kaçmaya devam etti.

Kovalamaca sırasında Kuzey Ankara TOKİ bloklarının bulunduğu Güzelyurt Caddesi'nde seyir halindeyken Taher'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, parkın süs havuzuna düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Irak uyruklu şüpheliyi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

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Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel

Kahramanmaraş Ankara Adana Irak Güncel Haberler

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