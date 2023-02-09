Adana'dan alınan 60 depremzede uçakla Ankara'ya getirildi Güncel Haberler KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin etkilediği bölgeler için tahsis edilen Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Adana'dan alınan 60 depremzede daha Ankara'ya getirildi. KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin etkilediği bölgeler için tahsis edilen Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Adana'dan alınan 60 depremzede daha Ankara'ya getirildi. Cumhurbaşkanlığına ait uçak, Adana'dan aldığı 60 depremzedeyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Adana'dan Ankara'ya getirilen 60 depremzedenin, 40'ı Etlik Şehir Hastanesi'nde, 20'si Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören Şehir Hastanesi Ankara Adana Güncel Haberler

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