ADANA'DAN 5 DEPREMZEDE BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİNE GETİRİLDİ Güncel Haberler ADANA'dan hareket eden Norveç hava kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağıyla Atatürk Havalimanı'na, 22 yaralı ve 13 refakatçi getirildi. ADANA'dan hareket eden Norveç hava kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağıyla Atatürk Havalimanı'na, 22 yaralı ve 13 refakatçi getirildi. Depremzedelerin 5'i Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altından kurtarılan yaralılar, İstanbul'da bulunan hastanelere gelmeye devam ediyor. Adana'dan gelen Norveç Hava Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağı, İstanbul Atatürk Havalimanı'na 22 depremzede 13 refakatçi getirdi. Depremzedelerin 5'i Çam ve Sakura Şehir Hastanesine saat 22.00'de ulaştırıldı. Yaralı depremzedeler tedavi altına alındı. - İstanbul Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Atatürk Havalimanı Norveç Adana Güncel Haberler

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