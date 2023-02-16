ADANA'DAN 5 DEPREMZEDE BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİNE GETİRİLDİ
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ADANA'dan hareket eden Norveç hava kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağıyla Atatürk Havalimanı'na, 22 yaralı ve 13 refakatçi getirildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altından kurtarılan yaralılar, İstanbul'da bulunan hastanelere gelmeye devam ediyor. Adana'dan gelen Norveç Hava Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağı, İstanbul Atatürk Havalimanı'na 22 depremzede 13 refakatçi getirdi. Depremzedelerin 5'i Çam ve Sakura Şehir Hastanesine saat 22.00'de ulaştırıldı. Yaralı depremzedeler tedavi altına alındı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel