ADANA'DAKİ ZİNCİRLEME KAZADA HAYATINI KAYBEDEN AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

ADANA'nın Pozantı ilçesinde polis ekiplerinin otoyolda yanan TIR'a müdahale ettikleri sırada meydana gelen ve 13 aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi, Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi. 3 kişinin cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaza, akşam saatlerinde Adana- Ankara otoyolu Akçetekir mevkisinde meydana geldi. Polis ekiplerinin otoyolda yanan TIR'a müdahale ettiği sırada, Akçetekir'den Pozantı istikametine seyir halinde olan bir başka TIR'ın iki araca çarpmasıyla başlayan kazaya 2'si polis aracı, 5'ü otomobil, 2'si TIR ile toplam 13 araç karıştı. Kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve Mersin ile Adana'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede Ankara'dan Tarsus'a gezmeye gelen Astsubay Üstçavuş Fırat Darende (35), annesi Elmas Darende (70) ablaları Arzu Gündoğdu (50) ile Aslıhan Bolat (47) ve 3 kişi daha hayatını kaybetti. Yaralanan 7 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Astsubay Fırat Darende annesi Elmas Darende ablaları Erzu Gündoğdu ile Aslıhan Bolat'ın cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Tarsus Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, emniyet ve askeri personeller ile vatandaşlar katıldı. Cenazeler, Sucular Mezarlığı'nda yan yana açılan mezarlarda toprağa verildi. (DHA)