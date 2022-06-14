Adana'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

ADANA'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 1'i, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde üretimi ile sokak satıcılığı yapan 21 şüpheliyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, belirlenen 20 adrese baskın yaptı. Ekipler, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde, 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpeklerle yapılan aramalarda bahçeye ve saksılara ekilmiş 335 kök Hint keneviri, 525 gram esrar, 2 kilo 608 gram bonzai, 0,42 gram metamfetamin, 6 uyuşturucu hap, ruhsatsız 9 av tüfeği ile tabanca ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde; Hint kenevirlerini kullanmak için yetiştirdiklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartı, 12'si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.