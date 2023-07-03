Adana'daki TSYD Tesislerinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde çıkan yangın kontrol altına alındı. Merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta bulunan tesislerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, tesisin büyük bölümüne yayılan alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor.