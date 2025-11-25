Adana'daki Trafik Kazasında Sanıklara Cezalar Verildi

Adana'da çarptığı otomobildeki 2 çocuğun ölümüne ve annenin yaralanmasına neden olan tırın sürücüsüne 9 yıl, ailenin olduğu aracı sıkıştırdığı iddia edilen otomobilin sürücüsüne ise 12 yıl verilen hapis cezasının gerekçesi yazıldı.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince, 19 Mayıs 2024'te yaşanan trafik kazasında sürücü Barış Gökçen'in çocukları Almira (4) ile Göktuğ'un (7) hayatını kaybetmesi, eşi Emine Gökçen'in (36) ise ağır yaralanmasına ilişkin tutuklanan sanıklar tır sürücüsü Murat G. ve otomobil sürücüsü Abdülsamet İ'ye 3 Kasım'daki karar duruşmasında verilen cezanın gerekçeli kararı hazırlandı.

Kararda, otoyolda Ceyhan ilçesinden Adana istikametine ilerleyen sürücüler Abdülsamet İ. ve Barış Gökçen arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandığı belirtildi.

Tartışma esnasında arkadan gelen Murat G. idaresindeki tırın, Abdülsamet İ'nin sıkıştırması sonucu emniyet şeridine kayan Gökçen'in kullandığı otomobile çarptığı anlatılan kararda, şu tespitlere yer verildi:

"Kazada çocuklar Almira ve Göktuğ'un hayatını kaybettiği, anne Emine Gökçen'in ise ağır yaralandığı, dosya kapsamında Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden alınan bilirkişi raporuna göre asli kusurlu olan Abdülsamet İ. ile takip mesafesini dikkate almayan Murat G. hakkında meydana gelen zararın niteliği, iki küçük çocuğun hayatlarını kaybetmiş olmaları hususları dikkate alındığında eylemlerine uyan 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle cezalandırma cihetine gidilip mahkumiyet hükmü kurulmuştur."

Olay

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 19 Mayıs 2024'te trafikte tartışma yaşayan Abdülsamet İ. ve Barış Gökçen'in kullandığı araçlara Murat G. idaresindeki tır çarpmıştı. Kazada Gökçen'in çocukları Almira ile Göktuğ hayatını kaybetmiş, eşi Emine Gökçen ise ağır yaralanmıştı.

Gözaltına alınan Abdülsamet İ. ve Murat G. aynı gün sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı. Savcılıkça sanıklar hakkında "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'şer yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Yargılama sonucu tır sürücüsü Murat G'ye 9 yıl, otomobil sürücüsü Abdülsamet İ'ye ise 12 yıl hapis cezası verilmişti.