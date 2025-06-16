Adana'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Teslim Alındı

Adana'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Cenazeleri Teslim Alındı
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Adana'da sulama kanalına düşen kamyonet kazasında yaşamını yitiren Metin Yıldırım ve kızlarının otopsileri tamamlanarak, cenazeleri Mersin'in Tarsus ilçesine götürüldü.

CENAZELERİ TESLİM ALINDI

Adana'da kamyonetin sulama kanalına düştüğü kazada yaşamını yitiren Metin Yıldırım ile kızları Aylin Gül ve Selin'in Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsileri tamamlandı. Yakınları tarafından alınan baba ile kızlarının cenazeleri, defnedilmek üzere Mersin'in Tarsus ilçesine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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