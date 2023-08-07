Adana'da bir plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangının kontrol altına alınması için karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangın, kozmetik fabrikasına da sıçradı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Adana'daki tesis ve fabrika yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

ADANA Adana'da bir plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yanındaki kozmetik fabrikasına da çıkan yangının kontrol altına alınması için karadan çok sayıda ekibin yanı sıra havadan da helikopterlerle müdahale yapılıyor.

Yangın, Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir plastik geri dönüşüm tesisinde çıktı. Alınan bilgiye göre, tesiste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin yangını fark edip haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İlk ekiplerin bölgeye ulaşarak yangına müdahale ettiği bölgede alevler yanda bulunan bir kozmetik fabrikasına da sıçradı. Bölgeye havadan ve karadan takviye ekipler de desteğe geldi. Karadan çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra havadan da helikopterle müdahaleye başladı. Büyüyen yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Sağlık ve polis ekipleri de bölgede tedbir aldı.