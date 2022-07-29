ADANA'DAKİ SON MAHSUL DOMATES, KİLOSU 3,5 LİRADAN ALICI BULDU - Haberler

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ADANA'DAKİ SON MAHSUL DOMATES, KİLOSU 3,5 LİRADAN ALICI BULDU

ADANA'DAKİ SON MAHSUL DOMATES, KİLOSU 3,5 LİRADAN ALICI BULDU

ADANA'da 'yerli domates' hasadı sona erdi.

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ADANA'da 'yerli domates' hasadı sona erdi. Bahçede çıkış fiyatı 3,5 liradan alıcı bulan domatesin fiyatı marketlerde 15 TL'den satılıyor.

Çukurova'da mart ayında yaşanan 'don', birçok tarım arazisinde zarara neden oldu. Çiftçiler, zarar gören domates fidelerini söküp, yerlerine yenisini dikti. Yetişen domateslerin hasadı tamamlandı. Bahçelerden toplanan son ürünlerin fiyatı, bahçede 3,5 liraya satıldı. Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, domates hasadının son günlerinde olduklarını belirterek, Ocak ayında domates fideleri toprakla buluştu ancak mart ayında yaşanan 'don' olayı nedeniyle fideler zarar gördü ve sökülüp tekrar dikildi. 45 gündür yerli domatesler toplanıyor. Adana'da hasat bitti. Bundan sonraki hasat, Konya, Bursa, İzmir'de olacak. Şu anda domatesin tarla çıkış fiyatı 3,5 lira. Dönümde 7 ton domates toplanıyor dedi. Öte yandan, bahçede 3,5 liradan satılan domates, halde 7, marketlerde ise 15 lirayı buluyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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