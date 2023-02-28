Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'daki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Adana'daki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı vurulan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı vurulan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Dörtler Mahallesi'nde 1'i kadın 2 kişinin yolda silahlı saldırı sonucu yaralandığı yönünde ihbar alan polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine gitti.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yerde hareketsiz yatan Abdulsamet K'nin öldüğünü, Zülfiye D'nin ise yaralı olduğunu belirledi.

Ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Abdulsamet K'nin cesedi, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın failini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Çukurova Dörtler Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title