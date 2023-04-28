ADANA'DAKİ SİLAHLI KAVGA KAMERADA 3 YARALI

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde H.Y., seyir halindeki iki motosiklette bulunan husumetlileri M.G. ve A.P.'ye tabancayla ateş açtı. Silahlı saldırının ardından çıkan arbede M.G., A.P. ve H.Y., vücutlarının çeşitli yerlerinden tabanca ile vurularak yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Aytemuroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşının kullandığı seyir halindeki otomobilde bulunan H.Y., Emin Civelek Bulvarı Ceyhan Sebze Hali yakınlarındayken, dün kavga ettiği M.G. ve A.P.'nin, iki motosiklette bulvarda ilerlediğini gördü. Seyir halindeki otomobilin durmasının ardından araçtan inen H.Y., belinden çıkardığı tabancayla önce A.P.'ye ardından M.G.'ye ateş etti. Karnından yaralanan A.P., kaçmaya çalıştığı sırada yere yığılırken, Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.G. ise H.Y.'ye saldırıp, boğuşma sonucu elindeki tabancayı aldı. Hızla koşup, otomobile binen H.Y., M.G.'nin silahla açtığı ateşe sonucu bacaklarından yaralandı. Olay anları, yol üzerindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olayda yaralanan M.G. ve A.P., ambulanslarla, H.Y. ise arkadaşı tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan A.P.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)