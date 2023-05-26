Adana'daki Silahlı Kavga Kamerada

ADANA'nın Karataş ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişinin av tüfeğiyle bacağından vurularak yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Tuzla Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada Osman E., av tüfeğiyle bacağından vurularak yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının tedavisi devam ederken, tüfeği ateşleyen şüpheli ise gözaltına alındı. Kavga ve Osman E.'nin vurulma anı da güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)