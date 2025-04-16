Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı sona erdi! İşte hastaneden yapılan ilk açıklama

Sırrı Süreyya Önder 12 saatlik ameliyattan çıktı! İşte son durumu
Aort damarı yırtılan Sırrı Süreyya Önder'i doktoru defalarca uyarmış

Aort damarı yırtılan Önder'i defalarca uyarmış
Altın fiyatları bu sabah itibariyle yeni rekor kırdı

Altında tüm rakamları unutun! Tarihi rekor kırıldı
Çin, havayolu şirketlerine Boeing'den uçak alımını durdurma talimatı verdi

Çin'den ABD'yi köşeye sıkıştıracak tarihi misilleme

Adana'daki Silahlı Kavga: 3 Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Özel harekat ekipleri, kaçan zanlıları yakalamak için geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

Adana'da 2'si kardeş 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki bir parkta 16 Ocak'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Serdar (24) ve kardeşi Umut Akipa (19) ile karşı gruptan Ferhat Ay'ın (29) ölmesiyle ilgili olaya karışan şüphelileri yakalamak için geniş kapsamlı araştırma yaptı.

Ekipler, şüpheli Osman A'nın (30) Mersin'in Mezitli ilçesindeki bir evde saklandığını tespit etti.

Özel harekat ekiplerinin de desteğiyle adrese düzenlenen operasyonda Osman A. ile başka suçlardan aranan Cumali A. (24) gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda ruhsatsız tabancayla 2 çelik yelek ele geçirildi.

Ekipler, zanlılardan Yusuf A'yı (25) ise merkez Yüreğir ilçesinde saklandığı evde yakaladı.

Öte yandan, kavgada silahla vurularak yaralanan Kadir Ö. (27) de hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan silahlı kavganın zanlıları Osman A, Yusuf A, Kadir Ö. ile başka suçlardan aranması bulunan Cumali A. sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, özel harekat ekiplerinin Osman A'nın saklandığı ikamete kapısını kırarak girmesi ve kendisiyle birlikte kalan Cumali A'yı yakalaması polis kamerasınca görüntülendi.

Olay

Çınarlı Mahallesi'nde 16 Ocak'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Serdar Akipa ve kardeşi Umut Akipa olay yerinde, Ferhat Ay ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.