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Adana'daki Silahlı Kavga: 1 Ölü, 3 Yaralı ve 6 Tutuklama

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Adana'nın Seyhan ilçesinde 14 Eylül'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir minibüs sahibi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 6 şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Akkapı Mahallesi'nde 14 Eylül'de minibüs sürücüsü iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Ali Metin Zorluer'in hayatını kaybetmesi, 3 kişinin de yaralanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Böylelikle olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 6'ya yükseldi.

Soruşturmaya ilişkin edinilen yeni bilgilere göre, Akkapı hattındaki minibüslerin durak yönetiminin aldığı karar doğrultusunda, cenazesi olan aileler için sırayla mezarlığa ücretsiz ulaşım sağladığı, kavganın çıktığı gün tarafların sırayla ilgili anlaşmazlık nedeniyle tartışıp kavga ettikleri öğrenildi.

Yaşamını yitiren minibüs sahibi Ali Metin Zorluer'in ise kavgayı ayırmak isterken vurulduğu belirtildi.

Olayda pompalı tüfekle ateş ettiği öne sürülen şüpheli Hakan K'nin ifadesinde, hayatını kaybeden Zorluer'in saygı duyduğu biri olduğunu, bu kişiye ve diğer yaralılara karşı bir kastının bulunmadığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk Hakan K. (46), Cüneyt K. (51), Selçuk K. (37), Efekan K. (19) ile karşı gruptan Recep N. (35) ve Onur N. (40) çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, kavganın başladığı ana ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşıldı. Görüntülerde, taraflar arasında başlayan tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüştüğü ve bazı kişilerin kavga edenleri ayırmaya çalıştığı görülüyor.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde 14 Eylül'de iki grup arasında çıkan kavgada Ali Metin Zorluer ve 3 kişi pompalı tüfekle yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Zorluer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili şüpheliler Hakan K, Cüneyt K. ve Selçuk K'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

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