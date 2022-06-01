Adana'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

AA - Fatih Azgın - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.

Akdam Mahallesi'nde 28 Mayıs'ta çıkan ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürülen yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri E.B'yi (47) gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kozan Adliyesine sevk edilen E.B. savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.

Kozan ilçesi Akdam Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 28 Mayıs'ta çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmüştü.

AA / Fatih Azgın - Güncel

Orman Bölge Müdürlüğü Mayıs Kozan Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title