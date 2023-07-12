Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın için köy halkından büyük bir iddia ortaya atıldı. Tarla sahiplerinden Hüseyin Zeytin, husumetli oldukları kişilerin tarlalarını yakmaya çalıştığını ve yangının bütün ormana yayıldığını iddia etti.

Adana'daki orman yangınında sabotaj iddiası

ADANA - Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın için köy halkından büyük bir iddia ortaya atıldı. Tarla sahiplerinden Hüseyin Zeytin," Husumetli olduğumuz kişi tarlamızı yakmaya çalıştı, yangın bütün ormana yayıldı" dedi.

Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesine bağlı Kılbaşorta Mahalle'de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi devam ederken tarla sahiplerinden Hüseyin Zeytin ortaya büyük bir iddia attı.

Babasına ait günebakan tarlası olduğunu belirleten Zeytin, husumetli olduğu C.K.,H.A,A.T., ve E.Ç tarafından tarlalarının yakılmaya çalışırken ormanlık alana yangını sıçradığını öne sürdü.

Açıklamalarda bulunan Hüseyin Zeytin," Şuanda bu yangının çıkma nedeni bizim husumetli olduğumuz kişilerin yaktığını düşünüyoruz. Günebakan tarlamız var, tarla yansın diye yangını çıkarttılar. Biz onlarda şikayetçiyiz. Tarlamıza şuanda yaklaşamıyoruz yangından dolayı. Husumetli olduğumuz kişi tarlamızı yakmaya çalıştı. Yangın bütün ormana yayıldı. Bütün köylüler ve orman zarar gördü" dedi.