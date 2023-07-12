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Adana'daki Orman Yangınına Helikopter Müdahalesi

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Milli Savunma Bakanlığı, Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için S-70 tipi iki helikopter görevlendirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için S-70 tipi iki helikopterin görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğünün talebi üzerine, Sarıçam/Adana yakınlarındaki orman yangınının kontrol altına alınabilmesi için Isparta'da bulunan iki adet S-70 tipi helikopter görevlendirildi." bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Sarıçam Adana Güncel Haberler

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