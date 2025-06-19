Adana'daki Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale

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Adana'da ormanlık alanda çıkan yangına 12 helikopter ve 2 uçakla havadan müdahale ediliyor. Karadan ise 28 araç yangınla mücadele ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Adana'daki orman yangını sürüyor: 12 helikopter ile 2 uçak havadan müdahale ediyor

ADANA - Adana'da ormanlık alanda çıkan yangına karadan 28 araçla, havadan ise 12 helikopter ile 2 yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor.

Bugün öğle saatlerinde Merkez Çukurova ilçesine bağlı Fadıl Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye, 14 aröz, 6 su ikmal aracı, 3 dozer, 2 greder ve 3 itfaiye su tankeri intikal ederek karadan müdahaleye başladı. 12 helikopter ve 2 uçağında havadan müdahale ettiği yangının sürdüğü bildirildi.

Bir uçağın Seyhan Baraj Gölü'ne düştüğü, 2 pilotun sağ kurtulduğu orman yangınında söndürme çalışmalarında 4 saate yaklaşıldığı öğrenildi.Yangınn kontrol altına alınması için ekiplerin hem havadan hem karadan çalışmalarını aralıksız sürdüreceği belirtildi.

Yangının başladığı anları gören Zülküf Atakay," Yangını gördüm, su olsa söndürürdüm. Baktım seyrettim, fotoğraf çektim. İtfaiyeyi aradım, 'Mersin' dediler.Bende ' yangın 'Adana'da' oluyor dedim. Sigaradan mı, ateşten mi, birisi mi yaktı bilmiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUT DAĞLI - Güncel
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