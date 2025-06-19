Adana'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı, 6 Gözaltı

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Adana'nın Çukurova ilçesinde meydana gelen orman yangını ekiplerin 7 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Yangınla ilgili yürütülen soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI: 6 GÖZALTI

Adana'nın Çukurova ilçesindeki orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yaklaşık 7 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması devam ederken, yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Yangında zarar gören alanın, gündüz saatlerinde yapılacak incelemeyle belli olacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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