Adana'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı, 6 Gözaltı
Adana'nın Çukurova ilçesinde meydana gelen orman yangını ekiplerin 7 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Yangınla ilgili yürütülen soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI: 6 GÖZALTI
Adana'nın Çukurova ilçesindeki orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yaklaşık 7 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması devam ederken, yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Yangında zarar gören alanın, gündüz saatlerinde yapılacak incelemeyle belli olacağı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel