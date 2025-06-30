Adana'daki Orman Yangını Devam Ediyor

Adana'daki Orman Yangını Devam Ediyor
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Adana'nın Kozan ilçesinde yüksek gerilim hattındaki elektrik telinin kopması sonucu çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor. Yangın nedeniyle iki köy evi alevler içinde kaldı ve yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

YANGIN DEVAM EDİYOR

Adana'nın Kozan ilçesi Boztahta Mahallesi'nde yüksek gerilim hattındaki elektrik telinin kopması sonucu çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle yayılarak devam ediyor. Saat 14.30'da çıkan yangında iki köy evi alevlerin arasında kül oldu. Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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