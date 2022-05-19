Adana'daki operasyonlarda ruhsatsız 651 silah ele geçirildi - Haberler

ADANA polisi tarafından yapılan operasyonlarda, son 48 günde 11'i uzun namlulu olmak üzere 651 ruhsatsız silah ile 4 bin 763 mermi ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yılın ilk 4 ayında 29 cinayetin işlenmesi ve artan yaralama olayları üzerine operasyonlarına hız verdi. Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre çalışan ekipler, 28 Mart ile 15 Mayıs tarihleri arasında yaptıkları operasyonlarda 651 ruhsatsız silah ile 4 bin 763 mermi ele geçirdi. Bu silahların 11'inin Kalaşnikof piyade tüfeği olduğu belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel