Adana'daki operasyonlarda ruhsatsız 651 silah ele geçirildi - Haberler

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Adana'daki operasyonlarda ruhsatsız 651 silah ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Adana'daki operasyonlarda ruhsatsız 651 silah ele geçirildi

ADANA polisi tarafından yapılan operasyonlarda, son 48 günde 11'i uzun namlulu olmak üzere 651 ruhsatsız silah ile 4 bin 763 mermi ele geçirildi.

ADANA polisi tarafından yapılan operasyonlarda, son 48 günde 11'i uzun namlulu olmak üzere 651 ruhsatsız silah ile 4 bin 763 mermi ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yılın ilk 4 ayında 29 cinayetin işlenmesi ve artan yaralama olayları üzerine operasyonlarına hız verdi. Halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre çalışan ekipler, 28 Mart ile 15 Mayıs tarihleri arasında yaptıkları operasyonlarda 651 ruhsatsız silah ile 4 bin 763 mermi ele geçirdi. Bu silahların 11'inin Kalaşnikof piyade tüfeği olduğu belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adana Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Ruhsatsız Silah, Güncel, Haberler

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