Adana'daki Kokoreççide Silahlı Saldırı Davası Devam Ediyor

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki kokoreççide yemek yiyen gencin öldüğü, işletme sahibinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 2'si tutuklu 2'si firari 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar A.A. ve M.K, tutuksuz sanıklardan Ş.A. ile taraf avukatları katıldı.

Sanıklardan Ş.A, savunmasında, olay yerinde bulunmadığını iddia ederek, "Maktul Abdulbasit Çamsar'ı tanımıyorum. Olay günü sanıklarla birlikte hareket etmedim, bir evde buluşup plan yapmadık. Olaydan sonra cinayet işlendiğinden haberim oldu. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

A.A. ve M.K. de saldırıyla ilgilerinin bulunmadığını öne sürdü.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıklardan A.A. ve M.K'nin suçu işlediğine dair kuvvetli şüphenin olması ve henüz dinlenmeyen tanıkların bulunması nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına, Ş.A'nın ise kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, M.K. ve A.A'nın mevcut hallerinin devamına, Ş.A'nın da tutuklanmasına karar verip duruşmayı erteledi.

Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi'nde 25 Kasım 2024'te kokoreççide yemek yiyen Abdulbasit Çamsar'ın (17) öldüğü, iş yeri sahibi H.A'nın yaralandığı silahlı saldırının ardından tutuklanan A.A, M.K. ve M.M, tutuksuz Ş.A. ile firari O.K. ve E.A. hakkında dava açılmıştı.

Sanıklardan M.M, 26 Mayıs'taki duruşmada adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.