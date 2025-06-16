Adana'daki Kazada Hayatını Kaybedenlerin Cenazesi Defnedildi
Adana'da meydana gelen kazada yaşamını yitiren Metin Yıldırım ve kızları Aylin Gül ile Selin, Mersin'in Tarsus ilçesindeki mezarlıkta yan yana toprağa verildi.
CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ
Adana'da kamyonetin sulama kanalına düştüğü kazada yaşamını yitiren Metin Yıldırım ile kızları Aylin Gül ve Selin'in cenazeleri, Mersin'in Tarsus ilçesindeki Kefeli Mahallesi Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.
Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel