Adana'daki Kazada Hayatını Kaybedenlerin Cenazesi Defnedildi

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Adana'da kamyonetin sulama kanalına düştüğü kazada yaşamını yitiren Metin Yıldırım ile kızları Aylin Gül ve Selin'in cenazeleri, Mersin'in Tarsus ilçesindeki Kefeli Mahallesi Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin),