Adana'daki Kaza Davasında Sürücülere Hapis Cezası

Adana'da çarptığı otomobildeki 2 çocuğun ölümüne ve annenin yaralanmasına neden olan tırın sürücüsüne 9 yıl, ailenin olduğu aracı sıkıştırdığı iddia edilen otomobilin sürücüsüne ise 12 yıl hapis cezası verildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar tır sürücüsü Murat G. ve otomobil sürücüsü Abdülsamet İ, kazada ölen Almira (4) ve ağabeyi Göktuğ Gökçen'in (7) müşteki babası Barış Gökçen ile avukatlar katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 19 Mayıs 2024'te otoyolda Ceyhan ilçesinden Adana istikametine ilerleyen sürücüler Abdülsamet İ. ve Barış Gökçen arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandığını belirtti.

Bu sırada arkadan gelen Murat G. idaresindeki tırın, Abdülsamet İ'nin sıkıştırması sonucu emniyet şeridine kayan Gökçen'in kullandığı otomobile çarptığını ifade eden savcı, çocuklar Almira ve Göktuğ'un hayatını kaybettiği, anne Emine Gökçen'in (36) ise ağır yaralandığını anlattı.

Savcı, bilirkişi raporuna göre asli kusurlu olan Abdülsamet İ. ile takip mesafesini dikkate almayan Murat G'nin "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Suçlamaları kabul etmediler

Sanıklardan Abdülsamet İ, kaza günü otoyolda Gökçen'in kendisine küfrettiğini ve aracını sıkıştırmadığını öne sürdü.

Murat G. de hızının yüksek olmadığını iddia ederek, "Her ne kadar ani fren yapsam da tır hemen durmadı. Bu kaza aniden meydana geldi. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Müşteki Barış Gökçen ise sanıklardan şikayetçi olduğunu yineledi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan Abdülsamet İ'yi 12 yıl, Murat G'yi 9 yıl hapis cezasına çarptırıp tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.