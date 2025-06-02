Adana'daki Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
Adana'nın Seyhan ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ve güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle çevrede güvenlik önlemleri alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Yenidam Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yangına, itfaiyenin yanı sıra Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ve iş makineleriyle müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel