Adana'daki Feci Kazada Hayatını Kaybedenler Defnedildi
Adana'da meydana gelen kamyonet kazasında hayatını kaybeden Metin Yıldırım ve iki kızı Aylin Gül ile Selin, Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verildi.
CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ
Adana'da kamyonetin sulama kanalına düştüğü kazada yaşamını yitiren Metin Yıldırım ile kızları Aylin Gül ve Selin'in cenazeleri, Mersin'in Tarsus ilçesindeki Kefeli Mahallesi Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.
Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel